Командувач військами США не вірить, що Україна звільнить усі свої території у 2023 році

Україні навряд чи вдасться відвоювати захоплені російськими військами території 2023 року.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю Defence One.

За його словами, Київ поставив завдання цього року звільнити окуповані Росією території. Президент України Володимир Зеленський кілька разів публічно озвучував план повернути Донбас і Крим, нагадав генерал. Однак це завдання надзвичайно складне, оскільки в Україні зараз перебуває “пара сотень тисяч” російських військових, зазначив головком армії США.

“Я не думаю, що ця [мета] буде досягнута в найближчому майбутньому цього року. <…> Я не кажу, що це неможливо зробити. Я просто кажу, що це дуже складне завдання”, – сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Він додав, однак, що Україна має право ставити собі таку мету, оскільки ця їхня країна зазнала російської агресії. “Вони тут на моральній висоті”, – заявив генерал.

При цьому Міллі вважає, що Росія зазнала невдачі у війні в стратегічному та оперативному плані. “Тепер же вони зазнають невдачі і в тактичному плані”, – заявив головком американської армії. Раніше він пояснював, що російських військових “відправили на бійню” без необхідної підготовки, а керівництво армії Росії застосовує тактику “людської хвилі” – тактика, за якої легкоозброєна піхота йде в наступ без підтримки артилерії та авіації.