Британська розвідка: РФ втратила в Україні до 200 тис. людей

Огляд міністерства оборони Великої Британії опубліковано у твіттері.

Експерти підкреслили: хоча з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала до 200 000 втрат, «значна меншість» з них була спричинена небойовими причинами.

Із посиланням на російський інформаційний канал у телеграмі фахівці зазначили, що є «надзвичайно висока» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.

«Серед інших основних причин небойових втрат, ймовірно, є погані тренування з поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Російське командування, ймовірно, вважає, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність.

Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, воно вже давно вважається мовчазною частиною військового життя, навіть під час бойових дій», — ствердили в розвідці МО Великої Британії.