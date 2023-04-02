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ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН, — Боррель

Про це Жозеп Боррель написав у твіттері.

«Росія перебирає владу в ООН. Головування в Раді Безпеки припало на першоквітневий день дурня. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН», — наголосив голова дипломатії ЄС.

Він запевнив, що Європейський Союз виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН.

  • Нагадаємо, головування Росії в Радбезі ООН розпочалося 1 квітня 2023 року. Воно триватиме місяць.
2 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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