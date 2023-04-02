ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН, — Боррель

Про це Жозеп Боррель написав у твіттері.

«Росія перебирає владу в ООН. Головування в Раді Безпеки припало на першоквітневий день дурня. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН», — наголосив голова дипломатії ЄС.

Він запевнив, що Європейський Союз виступатиме проти будь-яких зловживань з боку Росії під час головування в ООН.