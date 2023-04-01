WSJ вимагає видворити зі США посла й журналістів Росії

Американське видання «The Wall Street Journal» у відповідь на арешт у Росії журналіста Евана Гершковича очікує видворення зі США російського посла і журналістів, у Кремлі ж назвали цю вимогу безпідставною.

Джерело: «The Wall Street Journal«, BBC, «Медуза» з посиланням на «Інтерфакс»

«Арешт Росією репортера Wall Street Journal Евана Гершковича посилює звичку Кремля брати американців у заручники, і це ще один доказ того, що Росія йде зі спільноти цивілізованих країн.

Президент Володимир Путін тепер несе відповідальність за здоров’я і безпеку пана Гершковича, і адміністрація Байдена зобов’язана домагатися його звільнення. (…)

Бандитські лідери продовжують здійснювати бандитські вчинки, якщо вони думають, що їм за це нічого не буде. Адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації.

Висилка посла Росії у США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, – це мінімум, на який можна розраховувати. Найперший обов’язок уряду США – захищати своїх громадян, а надто багато урядів сьогодні вважають, що можуть безкарно арештовувати та саджати до в’язниці американців».

«The Wall Street Journal» зазначає, що Гершковича схопили в середу в місті Єкатеринбург, де він готував репортаж, – і ні журналу, ні уряду США не дозволили зв’язатися з ним до вечора четверга.