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Урсула фон дер Ляєн претендує на пост генсека НАТО, — The Sun

Урсула фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн претендує на пост генсека НАТО, проте Лондон, найімовірніше, заблокує її кандидатуру

Про це пише британський таблоїд The Sun з посиланням на дипломатичні джерела.

Відомо, що чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг, який на цій посаді з 1 жовтня 2014 року, мав скласти повноваження ще минулого року і планував очолити центральний банк у рідній Норвегії, але у зв’язку з нападом РФ на Україну термін його повноважень вирішили продовжити до 30 вересня 2023 року.

Формальних виборів генсека не передбачено, оскільки 30 країн-членів західного альянсу обирають нового лідера консенсусом.

Американці зазвичай не висувають свого кандидата, оскільки американський генерал традиційно обіймає посаду Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Проте, Білий дім має великий вплив на те, хто отримає цю посаду.

Відомо, що міністр оборони Британії Бен Воллес також фігурує серед кандидатів і претендує на те, щоб стати першим за 20 років генсеком НАТО з Британії.

1 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

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