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Купить аммиак в Украине

Аммиак

Аммиак (NH3) — это бесцветный газ с резким запахом, состоящий из азота и водорода. Он широко используется в различных отраслях промышленности, включая производство удобрений, производство взрывчатых веществ, производство пищевых продуктов и многие другие.

Онлайн-магазин СИСТЕМА ОПТИМУМ предлагает аммиак купить в Украине с лучшими условиями на рынке.

Свойства аммиака

NH3 (аммиак) имеет следующие свойства:

  • газ с резким запахом, который можно ощутить даже при низких концентрациях;
  • бесцветный газ, который при обычных условиях не имеет цвета и не обладает определенным вкусом;
  • легко растворяется в воде образуя аммиачную воду;
  • обладает щелочными свойствами, является слабым основанием, может реагировать с кислотами, образуя соли;
  • хороший проводник электричества в растворе;
  • аммиак является легким газом и может быстро распространяться в атмосфере;
  • высоко реакционен, может реагировать с многими веществами, в том числе с кислотами, кислотными оксидами и галогенами;
  • хорошо растворяется в органических растворителях, таких как этанол, ацетон и диэтиловый эфир;
  • токсичен для организма человека и животных, если вдыхается в высоких концентрациях, вызывает раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.

Использование аммиака

Аммиак (NH3) широко используется в различных отраслях промышленности и научных исследований. Вот несколько основных примеров:

  1. Для производства азотных удобрений, таких как аммофос и карбамид. Удобрения на основе аммиака являются основным источником азота для растений.
  2. Для производства нитроглицерина и других взрывчатых веществ.
  3. В холодильных установках в качестве охлаждающего средства.
  4. В производстве пищевых продуктов, таких как консервы и хлеб, как регулятор кислотности.
  5. В качестве средства для очистки воды и сточных вод от загрязнений, таких как азот и фосфор.
  6. В качестве средства для очистки и дезинфекции поверхностей в различных отраслях, включая медицину, пищевую промышленность и бытовую сферу.
  7. Производство кожи, где он используется для обработки шкур и кожи перед их окрашиванием.
  8. В научных исследованиях для проведения химических реакций, анализа материалов и тестирования материалов на прочность.

Преимущества покупки аммиака в СИСТЕМА ОПТИМУМ

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1 апреля, 2023 | Category: Новости

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