«Дуже складне військове завдання»: Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України цьогоріч

Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, пише видання Defense One.

«Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року» ,- зазначив американський генерал.

Проте він наголосив на тому, що хоч це і дуже складне військове завдання ,але воно можливе до виконання:

«Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання».