72% українців вважають, що переговори з РФ не спрацюють – опитування

72% українців не вважають переговори з Росією «дієвим способом досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз» — результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова лютому-березні 2023 року

Згідно з результатами опитування, у лютому-березні частка тих, хто так вважає переговори «дієвим способом досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз», знизилася до 13%, не згодні з цим 72%.

У вересні–жовтні переговори підтримували 17%, а 64% були не згодні.

Крім того, поменшало тих, хто погоджується з твердження «переговори слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року» – з 21% до 18%; побільшало тих, хто з цим не згоден – з 60% до 65%

Водночас більше українців тепер вважають, що «переговори слід вести тільки після витіснення або виведення військ РФ на кордони станом на 1991 рік» – з 57,5% до 61%; поменшало незгодних – з 22% до 21%.

Жителі півдня України більше за інших виступають за початок переговорів – 26%, тоді як в інших регіонах – від 6% до 15%. На півдні 46% виступають проти цього, в інших регіонах – від 68% до 85%.