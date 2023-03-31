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ЗСУ за добу знищили 460 російських окупантів, 9 дронів і 5 танків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 173,3 тис. рашистів, 6977 бронемашин, 3615 танків і 2248 безпілотників 

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 31 березня 2023 року РФ втратила:

  • особового складу – близько 173 360 (+460) осіб
  • танків – 3615 (+5)
  • бойових броньованих машин – 6977 (+3)
  • артилерійських систем – 2675 (+4)
  • РСЗВ – 526 (+0) од.
  • засобів ППО – 278 (+0)
  • літаків – 306 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2248 (+9)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів /катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5521 (+3)
  • спеціальної техніки – 294 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.

31 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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