Винищувачі F-16 для України вже готові в Нідерландах

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Україна отримає все важке озброєння, і винищувачі теж приїдуть. В Америці обговорюють питання постачання F-16, але постачати їх Сполучені Штати не будуть. Донором уже зараз може виступити одна з країн Європи, яка має ці літаки, — це Нідерланди. Вони мають понад 30 винищувачів F-16. Нідерланди зараз переозброюють свою армію на F-35. Тобто F-16 стоять готові, забирай їх хоч завтра», — наголосив Чех.

Щодо ймовірності надання Україні новіших винищувачів політик зауважив, що це питання складніше до вирішення, ніж з F-16.

«Я хотів би, щоб Україна отримала винищувачі F-35. 25-30 таких літаків можуть закрити проблеми неба в Україні. Але переміщення F-35 займає від трьох до п’яти років. Польща підписала контракти два роки тому, а отримає F-35 через два-три роки», — пояснив Чех.

Мирослав Чех також додав, що в Україну вже до осені прибуде найновіша модифікація танків Abrams, які зараз розташовані на території Польщі.