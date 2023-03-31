Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні РФ з будь-якою країною ЄС

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що Україна готова забрати депортованих дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною Євросоюзу

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Чиновниця нагадала, що повернення депортованих дітей – тривалий процес.

«Іноді пошук, усі необхідні процедури та дорога займають багато місяців. У такий спосіб із території РФ вже вдалося забрати 327 дітей. І якщо у малюків є батьки, то цим займаються вони. А для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і батьком, і матір’ю є держава», — сказала Верещук.

Вона детально описала механізм, за яким Україна готова забрати дітей-сиріт, яких РФ примусово вивезла.

«Як представник уряду я офіційно висловлюю готовність забрати всіх наших дітей-сиріт. Для цього пропоную наступний механізм. За посередництва міжнародних організацій – ООН, МКЧХ чи іншої – ми готові приїхати в будь-яку європейську країну на кордон із РФ. До прикладу, в Естонію, у Нарву. І там забрати всіх українських сиріт, яких зараз незаконно утримує Росія», – розповіла віцепрем’єрка.