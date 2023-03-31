У Раді пропонують створити публічний реєстр “ухилянтів” від мобілізації: як він працюватиме

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський анонсував законопроєкт про реєстр “ухилянтів”, який дозволить оприлюднювати особисті дані чоловіків, що відмовляються від мобілізації.

Про це нардеп розповів у коментарі журналістам “Фокусу”.

Ідея законодавчої ініціативи Веніславського полягає в тому, що якщо військовозобов’язаний був належним чином поінформований про необхідність з’явитися до територіального центру комплектування, але не прийшов туди кілька разів поспіль, то ТЦК матиме право оприлюднити його особисті дані.

Під особистими даними маються на увазі ім’я, прізвище, “якісь ідентифікаційні ознаки у окремому переліку”. Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов’язання, то інформація з реєстру буде вилучена.

“Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину”, – переконаний народний депутат.

Водночас Веніславський повідомив, що законопроєкт ще не зареєстрований – він доопрацьовує його деталі. За його словами, депутати тільки почали працювати над законодавчими ініціативами такого кшталту. Очікувати на оформлення їх у вигляді конкретних законопроєктів можна через місяць-два, – додав він.