США заявили, что России не место в Совбезе ООН » Росія стає головою Ради безпеки ООН. Як це може нашкодити Україні і як можна виключити РФ звідти? 1 квітня Росія стає головою Ради безпеки ООН. Те, що це відбувається під час повномасштабної війни, розпочатої проти України російським керівництвом, вже викликало протести українських дипломатів та правозахисників. «Головування Росії в Радбезі ООН 1 квітня — злий жарт. Росія узурпувала своє місце; вона веде колоніальну війну; її лідер є військовим злочинцем, який розшукується Міжнародним кримінальним судом за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Представник України в ООН Сергій Кислиця додав, що це «буде найсумнішим днем в історії ООН, якщо справедливість не переможе”. BBC Україна з’ясувала, чи може Росія нашкодити Україні під час свого головування в Радбезі ООН і які шанси її звідти виключити. Як російське головування може нашкодити Україні Востаннє Росія головувала в Раді безпеки у лютому 2022 року, коли почала повномасштабну агресію проти України. І от 1 квітня ці обов’язки знову перейдуть до представника Росії Василя Небензі. 27 березня Небензя повідомив, що очікує у квітні прибуття до штаб-квартири ООН очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який візьме участь в низці засідань Ради безпеки ООН. 30 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-дискусії Chatham House та Дипломатичної академії України заявив, що Росія зловживатиме майбутнім головуванням у Раді Безпеки ООН для просування маніпулятивних наративів про її війну проти України та задля ухвалення неправомірних рішень. «Сам факт російського головування свідчить про те, що щось відбувається не так в архітектурі світової безпеки», — наголосив він. Експерти, які тривалий час працювали в ООН, вважають, що безпосередньо головування якимось чином не збільшить наявні можливості Росії в Раді безпеки ООН. Дипломат, керівник Секретаріату Ради безпеки ООН у 2009-2016 роках Олександр Мацука, який кілька десятиріч пропрацював в ООН, пояснює BBC Україна, що головуючий в Радбезі насправді є дуже обмеженим у діях. «Головуючий організовує і веде засідання Ради безпеки ООН, він дає слово, з допомогою секретаря готує порядок денний. Майже все, що він каже в Раді безпеки, секретаріат кладе йому на стіл на початку засідання. Все це прописується секретаріатом у відповідності з правилами процедури. Всі свої дії головуючий повинен так чи інакше погоджувати з іншими членами Ради безпеки ООН». На думку Мацуки, максимум, що можна очікувати від Небензі – це «якихось проявів хамства» під час виступу на адресу інших представників, але в головуючого в Раді безпеки немає жодної можливості когось перебивати чи заважати доносити позицію. «Головуючий не може перебивати нікого, це порушення процедури. Єдине обмеження – це коли домовляються, що той чи інший спікер не може говорити понад 5-10 хвилин. Інших обмежень не може бути. Якщо росіяни будуть порушувати процедуру, захочуть внести якийсь пункт, щось провокаційне на порядок денний Ради безпеки ООН, інші члени просто проголосують проти цього, і все закінчиться». Експосол України у Великій Британії Володимир Хандогій, який у 1990-х роках був в.о. постійного представника України в ООН, також вважає побоювання головування Росії в Радбезі перебільшеними. «Роль голови Ради безпеки ООН дещо перебільшується, якихось особливих повноважень він не має і одноосібно не визначає порядок денний. Проєкт порядку денного готує генеральний секретар ООН і головуючий в Раді безпеки повинен затвердити цей проєкт порядку денного. Потім цей проєкт порядку денного вже має затвердити Рада безпеки ООН в повному складі. Особливих наслідків від головування Росії для України і для функціонування цього органу ООН не матиме», — пояснив дипломат телепрограмі BBC Україна. На думку Олександра Мацуки, водночас головування Росії в Раді безпеки ООН буде «неприємним» для українців. «Для України буде неприємно, коли буде обговорюватися якесь українське питання, і коли вона захоче брати участь в таких засіданнях, українському представнику доведеться звертатися до головуючого «пане голово» з певною повагою». Хоча, на думку дипломата, чинний представник Росії в ООН Небензя «ніякий» в порівнянні з його попередником. «От його попередник Чуркін (представник Росії в ООН у 2006-2017 роках. – Ред.) був талановитий, працював артистично. Чуркін до цього ставився як до спорту – він міг трохи не в крик сваритися з американцями в Раді безпеки, а після засідання їм посміхався, для нього це була чисто професійна діяльність. А Небензя – таке враження, що він вірить у те, що каже. Російські дипломати так давно брешуть і так багато, що вірять у власну пропаганду, вона на них впливає більше, ніж на всіх інших, тому що вони нічого іншого, крім власної пропаганди не чують». Набагато складніше питання, яке в останні місяці жваво обговорюють українські дипломати і деякі партнери України — це те, чи може Росія взагалі перебувати в ООН та, зокрема, в Раді безпеки ООН. Ці сумніви мають тривалу історію. Чому Україна наполягає на нелегітимності перебування Росії в ООН В МЗС України вважають, що з точки зору міжнародного права присутність Росії не тільки в Раді безпеки ООН, але й взагалі в самій організації є нелегітимною. «Російська Федерація посіла крісло постійного члена Радбезу ООН в обхід визначених Статутом ООН процедур. Це відбулося на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім’я генерального секретаря ООН», — відзначило МЗС України в офіційній заяві від 26 грудня 2022 року. Відповідно до статті 4 Статуту ООН, звернення Росії мали розглядати Рада Безпеки та Генеральна асамблея ООН. Ця стаття передбачає, що членство миролюбних держав в ООН набувається саме за рекомендацією Ради Безпеки ООН та за рішенням Генеральної Асамблеї, і лише в такий спосіб. Так відбулося з Чехією та Словаччиною після розпаду Чехословаччини – ця країна припинила своє існування 1 січня 1993 року. Вже 8 січня 1993 року Рада безпеки ООН рекомендувала Генасамблеї надати їм членство в ООН, 19 січня 1993 року це рішення ухвалили. На сайті ООН вказано, що Росія набула членство в ООН саме на підставі листа Єльцина від 24 грудня 1991 року, який стверджував, що рішення замінити СРСР Російською Федерацією в ООН підтримали 11 держав СНД. Однак станом на момент написання листа ще існував СРСР, а от Російської Федерації не існувало: Російську Радянську Федеративну Соціалістичну Республіку парламент перейменував на Російську Федерацію 25 грудня, але тогочасний російський конституційний суд назвав рішення парламенту неконституційним. Лише після внесення необхідних змін в конституцію, у травні 1992 року офіційно з’явилася Російська Федерація. В МЗС України відзначають, що в Статуті ООН не має згадки про Російську Федерацію, її не має навіть в статті 23 Статуту ООН, де перелічені постійні члени Ради безпеки ООН (там згадується СРСР, який припинив існування у 1991 році). Українські дипломати вважають, що Росія нав’язала своє членство в ООН одностороннім рішенням, країни-члени ООН були позбавлені права висловити свою позицію щодо цього членства шляхом голосування в Генеральній Асамблеї, як передбачає статут. Окрім того, на їхню думку, Росія не відповідає основному критерію членства в ООН, яке згідно зі статутом відкрите для всіх миролюбних держав – Росія неодноразово показувала ворожість до миру, зокрема, коли проігнорувала резолюції Генасамблеї ООН з вимогою вивести війська з України та відповідний наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року. «Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія — узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН», — наголошує МЗС України. Речниця МЗС Росії Марія Захарова у грудні 2022 року назвала таку позицію «збоченою логікою». «Ця ж логіка є абсолютно збоченою. Так можна тоді, відповідно до цієї логіки, припустити, що всі рішення, які ухвалювали в Радбезі з моменту, коли Радянського Союзу не стало, а його місце за правом обійняла Росія, вони, на думку МЗС України, нелегітимні, чи що?Можливо, вони тоді зараз скажуть, що і розпаду не було?», — заявила вона. Водночас і в ЄС, і в США вже задумалися над тим, що робити з Росією в ООН. Деякі американські конгресмени закликали Байдена прибрати її з Радбезу ООН. Натомість голова Європейської Ради Шарль Мішель ще у вересні 2022 року закликав тимчасово зупинити членство Росії в Радбезі ООН. В інтерв’ю RTVI у грудні він пояснив: «У міжнародному праві є вада, якщо постійний член Радбезу ООН, у даному випадку Росія, зухвалим чином порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не кажу про повне виключення Росії, але як мінімум про припинення членства Росії в Раді безпеки». Чи можливо виключити Росію з ООН АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Відкриття засідання Генасамблеї ООН у 1974 році. Тоді країни-учасники позбавила делегацію Південноафриканської республіки повноважень через встановлення режиму апартеїду. Повернулася ПАР в ООН лише 1994 року Аргументів щодо виключення Росії з ООН в української дипломатії багато, але чи достатньо їх? Олександр Мацука відзначає, що виключити Росію з Ради безпеки ООН можна лише виключивши її з організації, оскільки механізму виключення члена Радбезу ООН не існує. За його словами, зараз вже є країни, які погоджуються, що Росія незаконно займає місце Радянського Союзу, що їй надали місце в ООН з порушенням процедур і досі немає ніякого документу про те, що Росія колись вступала в ООН. Проте на заваді може стати небажання багатьох держав робити різкі кроки щодо Росії. «30 років тому всі закрили на це очі, пропустили це і зараз повертатися до цього питання буде для багатьох делегацій достатньо важко, особливо для тих, які є членами Ради безпеки. Їм треба буде визнати, що вони закрили очі на відверте порушення процедури, що вони зробили помилку. США, Британія, Франція можуть піти на це, але для них це буде дуже важко і вони б цього не хотіли», — пояснює Мацука. Є ще інша деталь: Росію не можна виключити з ООН, бо вона ніколи туди і не вступала. «Мова може йти про невизнання її членства в ООН. Але це юридичний процес, який може тривати довго», — каже дипломат. Інший варіант – це визнання Росії членом ООН, який постійно порушує принципи, на яких заснована ця організація. Проте для цього потрібно рішення Ради безпеки, тож Росія та Китай як члени Радбезу ООН можуть накласти вето. Але є ще корисний історичний досвід з припиненням повноважень делегації Південно-Африканської Республіки за часів режиму апартеїду, у листопаді 1974 року. Цей крок залишив цю державу за бортом ООН на 20 років — поки режим не зазнав краху і до влади не прийшов Нельсон Мандела. «Річ у тім, що кожна делегація перед сесією Генасамблеї подає свої повноваження – є такий генеральний комітет, який розглядає повноваження делегацій. У 1974 році генеральний комітет, а потім Генеральна Асамблея, своїм голосуванням не визнали повноваження ПАР через режим апартеїду. Було голосування двома третинами голосів, які проголосували за невизнання повноважень ПАР терміном на 1 рік, і наступні 20 років це рішення подовжувалося, поки режим не припинив існування. Якщо не будуть визнані повноваження Росії, вона не зможе брати участь у роботі будь-яких органів ООН», — пояснює Олександр Мацука. АВТОР ФОТО,ОЛЕКСАНДР МАЦУКА Підпис до фото, Олександр Мацука відзначає, що для багатьох держав важко визнати нелегітимною присутність Росії в ООН, бо це вимагатиме визнання власної помилки щодо її допуску в організацію у 1991 році На його думку, це перспективний варіант, бо для такого рішення не потрібна рекомендація Радбезу ООН, яку можуть заблокувати Росія та Китай, або тривалий процес щодо нелегітимності членства Росії в ООН. Теоретично в України є шанси отримати голоси двох третин держав ООН – за резолюції з вимогами вивести російські війська і на підтримку територіальної цілісності України щоразу голосували приблизно по 140 з 193 членів ООН. Ба більше – вже існує прецедент невизнання повноважень Росії у Дунайській комісії з 2022 року. Але ООН – набагато масштабніша структура, ніж Дунайська комісія. Росія та деякі її союзники можуть включити всі потуги переконання, щоб запобігти рішенню про невизнання повноважень російської делегації. «Трибуна для пропаганди» АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES На думку Олександру Мацуки, зараз росіяни роблять все, щоб організація стала безпорадною. «Росіяни докладають зусиль, щоб ця організація була безпорадною, блокують рішення, засмічують порядок денний питаннями, які відволікають увагу і ресурси від інших важливих питань, вбивають цю організацію». Як приклад Олександр Мацука наводить виступ Василя Небензі у жовтні 2022 року. Тоді російський представник звинуватив Україну в нібито підготовці спеціальних дронів з ємностями для комарів, які переносять важкі захворювання для знищення росіян – за словами російського представника, три таких безпілотники знайшли на Херсонщині. Соцмережі відреагували мемами на заяви про «бойових комарів». «ООН Росії потрібна для одного – для пропаганди, виголошувати якісь нісенітниці. Тож треба обмежити росіянам можливості використовувати трибуну ООН для своєї пропаганди», — наголошує Олександр Мацука. bbc.com