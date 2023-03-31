Профессиональный ремонт Айфонов от Powerfix.by

Услуги по профессиональному ремонту мобильных устройств актуальны в любой городе и стране. Обслуживание устройств Apple в Минске оказывает компания Powerfix.by, где работают опытные мастера с большим стажем. Ремонт Айфонов подразумевает под собой не только замену стекол, разъемов, батареи и других комплектующих, но и обновление версий прошивки и других программ. Основные причины поломок среди гаджетов – неаккуратное обращение, повлекшее за собой падение телефона на твердую поверхность или попадание жидкости внутрь. Заводской брак встречается очень редко. Классический вариант ремонта поломок – замена стекла экрана или самого экрана.

Специалисты сервисного центра выполняют ремонт айфонов с помощью подбора оригинальных деталей. В случае длительного ремонта обеспечат подменным телефоном на время ремонта.

Замена стекла

При обнаружении у Айфона нижеперечисленных проблем со стеклом, непременно следует обратиться к специалистам для их локализации и устранения:

поверхность стекла покрылось царапинами;

появились трещины, сколы;

устройство не реагирует на касание (тачскрин не действует).

Мастера после оценки неполадки и проведения диагностики устройства расскажут о необходимом ремонте и возможных рисках при его проведении. Замена стекла требует времени и оборудования. В ремонт включат и проклейку устройства для защиты от влаги.

Замена экрана

В случае падения или попадания жидкости в Айфон может повредиться не только стекло, но и матрица экрана. Визуальные признаки для похода в ремонтную мастерскую:

появились трещины по всему экрану, пятна и темные области;

не включается экран;

невозможно использовать тачскрин.

Ремонтные услуги по замене экрана проводится мастерами при помощи спецоборудования.

Попадание влаги

Вариантов попадания влаги в Айфон множество, основная причина – неаккуратное обращение. Срочно выключите Айфон и обратитесь в сервис, если случилось неприятное и вы обнаружили следующие признаки:

устройство не включилось сразу после просушки;

телефон перегружается и не входит в рабочий режим;

происходит сильный нагрев аппарата,

Просушки домашними способами недостаточно для нормальной работы.

Мастера:

проведут диагностику;

определят, куда попала жидкость;

проведут ультразвуковые процедуры против коррозии;

восстановят или заменят на новые поврежденные детали.

Преимущества сервисного центра:

проведение ремонта с гарантией;

использование оригинальных запчастей;

замена стекол в заводских условиях;

ремонт устройств по гарантии.

При наличии любых проблем яблочной продукцией смело обращайтесь к мастерам компании Powerfix.by.