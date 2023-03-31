Профессиональный ремонт Айфонов от Powerfix.by

Услуги по профессиональному ремонту мобильных устройств актуальны в любой городе и стране. Обслуживание устройств Apple в Минске оказывает компания Powerfix.by, где работают опытные мастера с большим стажем. Ремонт Айфонов подразумевает под собой не только замену стекол, разъемов, батареи и других комплектующих, но и обновление версий прошивки и других программ. Основные причины поломок среди гаджетов – неаккуратное обращение, повлекшее за собой падение телефона на твердую поверхность или попадание жидкости внутрь. Заводской брак встречается очень редко. Классический вариант ремонта поломок – замена стекла экрана или самого экрана.
Специалисты сервисного центра выполняют ремонт айфонов с помощью подбора оригинальных деталей. В случае длительного ремонта обеспечат подменным телефоном на время ремонта.
Замена стекла
При обнаружении у Айфона нижеперечисленных проблем со стеклом, непременно следует обратиться к специалистам для их локализации и устранения:
- поверхность стекла покрылось царапинами;
- появились трещины, сколы;
- устройство не реагирует на касание (тачскрин не действует).
Мастера после оценки неполадки и проведения диагностики устройства расскажут о необходимом ремонте и возможных рисках при его проведении. Замена стекла требует времени и оборудования. В ремонт включат и проклейку устройства для защиты от влаги.
Замена экрана
В случае падения или попадания жидкости в Айфон может повредиться не только стекло, но и матрица экрана. Визуальные признаки для похода в ремонтную мастерскую:
- появились трещины по всему экрану, пятна и темные области;
- не включается экран;
- невозможно использовать тачскрин.
Ремонтные услуги по замене экрана проводится мастерами при помощи спецоборудования.
Попадание влаги
Вариантов попадания влаги в Айфон множество, основная причина – неаккуратное обращение. Срочно выключите Айфон и обратитесь в сервис, если случилось неприятное и вы обнаружили следующие признаки:
- устройство не включилось сразу после просушки;
- телефон перегружается и не входит в рабочий режим;
- происходит сильный нагрев аппарата,
Просушки домашними способами недостаточно для нормальной работы.
Мастера:
- проведут диагностику;
- определят, куда попала жидкость;
- проведут ультразвуковые процедуры против коррозии;
- восстановят или заменят на новые поврежденные детали.
Преимущества сервисного центра:
- проведение ремонта с гарантией;
- использование оригинальных запчастей;
- замена стекол в заводских условиях;
- ремонт устройств по гарантии.
При наличии любых проблем яблочной продукцией смело обращайтесь к мастерам компании Powerfix.by.
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