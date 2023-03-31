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Профессиональный ремонт Айфонов от Powerfix.by

Услуги по профессиональному ремонту мобильных устройств актуальны в любой городе и стране. Обслуживание устройств Apple в Минске оказывает компания Powerfix.by, где работают опытные мастера с большим стажем. Ремонт Айфонов подразумевает под собой не только замену стекол, разъемов, батареи и других комплектующих, но и обновление версий прошивки и других программ. Основные причины поломок среди гаджетов – неаккуратное обращение, повлекшее за собой падение телефона на твердую поверхность или попадание жидкости внутрь. Заводской брак встречается очень редко. Классический вариант ремонта поломок – замена стекла экрана или самого экрана.

ремонт айфонов

Специалисты сервисного центра выполняют ремонт айфонов с помощью подбора оригинальных деталей. В случае длительного ремонта обеспечат подменным телефоном на время ремонта.

Замена стекла

При обнаружении у Айфона нижеперечисленных проблем со стеклом, непременно следует обратиться к специалистам для их локализации и устранения:

  • поверхность стекла покрылось царапинами;
  • появились трещины, сколы;
  • устройство не реагирует на касание (тачскрин не действует).

Мастера после оценки неполадки и проведения диагностики устройства расскажут о необходимом ремонте и возможных рисках при его проведении. Замена стекла требует времени и оборудования. В ремонт включат и проклейку устройства для защиты от влаги.

Замена экрана

В случае падения или попадания жидкости в Айфон может повредиться не только стекло, но и матрица экрана. Визуальные признаки для похода в ремонтную мастерскую:

  • появились трещины по всему экрану, пятна и темные области;
  • не включается экран;
  • невозможно использовать тачскрин.

Ремонтные услуги по замене экрана проводится мастерами при помощи спецоборудования.

Попадание влаги

Вариантов попадания влаги в Айфон множество, основная причина – неаккуратное обращение. Срочно выключите Айфон и обратитесь в сервис, если случилось неприятное и вы обнаружили следующие признаки:

  • устройство не включилось сразу после просушки;
  • телефон перегружается и не входит в рабочий режим;
  • происходит сильный нагрев аппарата,

Просушки домашними способами недостаточно для нормальной работы.

Мастера:

  • проведут диагностику;
  • определят, куда попала жидкость;
  • проведут ультразвуковые процедуры против коррозии;
  • восстановят или заменят на новые поврежденные детали.

Преимущества сервисного центра:

  • проведение ремонта с гарантией;
  • использование оригинальных запчастей;
  • замена стекол в заводских условиях;
  • ремонт устройств по гарантии.

При наличии любых проблем яблочной продукцией смело обращайтесь к мастерам компании Powerfix.by.

31 марта, 2023 | Category: Новости

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