Прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії прибули в Україну на саміт з нагоди деокупації Бучі

Глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович прибули в Україну з візитом у річницю звільнення Бучі та візьмуть участь у саміті, присвяченому цій події.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Глава словацького уряду прибув в Україну спільно з керівником Міноборони Ярославом Надем, пише словацьке видання Aktuality. Словацькі урядовці приїхали до Києва нічним потягом із Польщі.

Нещодавно уряд Словаччини вирішив надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. У відповідь на цей крок президент України Володимир Зеленський вирішив запросити прем’єр-міністра Словаччини з офіційним візитом, підкреслює видання.