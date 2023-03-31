Орбан заявив, що країни ЄС готові обговорити відправку миротворців в Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі радіостанції Kossuth заявив, що країни ЄС близькі до обговорення теми надсилання миротворчих військ в Україну. За його словами, раніше цієї теми у розмовах європейські лідери уникали.

«Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС надіслати в будь-якій формі війська миротворчого типу (в Україну) чи краще не посилати. Ми близькі до цього кордону, який раніше не переступався», – сказав Орбан.

Орбан зазначив, що роки тому точилася суперечка, чи можна постачати летальну зброю Україні. «Угорці і тоді, і зараз сказали, що ні. Але країни Заходу теж вагалися. Нині це не питання. Зараз питання: лише танки, чи скільки літаків, чи снаряди з урановмісними елементами, чи війська», – сказав Віктор Орбан.

Нагадаємо, Віктор Орбан є давнім прихильником російського диктатора Володимира Путіна. Прем’єр Угорщини заявив, що санкції ЄС проти Москви та допомога Києву призвели до ескалації у війні РФ проти України.