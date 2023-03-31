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Китай посилить співпрацю з армією РФ, — заява

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Китай заявив, що готовий співпрацювати з російською армією для нібито посилення стратегічної комунікації та координації.

Про це заявив речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Росія та Китай будуть працювати над впровадженням глобальних ініціатив у сфері безпеки.

Крім того, Кефей заявив, що «дві країни будуть поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість». Він зазначив, що РФ та Китай організують спільні військові навчання, а також спільне морське та повітряне патрулювання. 

31 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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