Китай посилить співпрацю з армією РФ, — заява

Китай заявив, що готовий співпрацювати з російською армією для нібито посилення стратегічної комунікації та координації.
Про це заявив речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Росія та Китай будуть працювати над впровадженням глобальних ініціатив у сфері безпеки.
Крім того, Кефей заявив, що «дві країни будуть поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість». Він зазначив, що РФ та Китай організують спільні військові навчання, а також спільне морське та повітряне патрулювання.
Leave a Reply