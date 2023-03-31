Что такое обмен криптовалют

В том, как обменять криптовалюту на гривны, большую роль играют обменники и криптобиржи. Именно они подойдут, если вы хотите конвертировать крипту быстро и выгодно. С помощью таких сервисов понижается порог для входа на крипторынок. К тому же, площадки такого плана предоставляют более доступное пользование цифровыми монетами с низкой капитализацией. За счет своей простоты и высокой скорости обменным операциям и далее будет отводиться особое место. Идеально использовать этот обменник криптовалют для удобства и удачных сделок.

Под свопом понимают мгновенный обмен криптоактивов без предварительной конвертации на фиатные деньги. Если перед тем, как обменять одну крипту на другую, совершать перевод криптомонет на фиат, то пользователям придется больше заплатить и потратить лишнее время. Своп дает возможность упростить эту процедуру и при этом работать даже с криптовалютой с низкой капитализацией. Этот вопрос становится особенно актуальным, если речь идет о редко встречающихся парах. Иначе операция займет много времени и станет невыгодной экономически, так как нужно оплатить комиссию. Дополнительный нюанс – за этот период результат сделки может измениться, что связано с волатильностью цифровых активов.