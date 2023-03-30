У США сенатор-республіканець заблокував спробу повністю заборонити TikTok США не виявили серйозних порушень, пов’язаних із допомогою Україні » ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили щонайменше 172,9 тис. росіян Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 172,9 тис. рашистів, 3610 танків, 2671 артилерійську систему та 278 засобів протиповітряної оборони Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 30 березня 2023 року РФ втратила на українській землі: особового складу – близько 172 900 (+560) осіб

танків – 3610 (+1)

бойових броньованих машин – 6974 (+8)

артилерійських систем – 2671 (+12)

РСЗВ – 526 (+0) од.

засобів ППО – 278 (+1)

літаків – 306 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+0)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11)

спеціальної техніки – 291 (+3). Остаточні дані уточнюються. «Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!» — наголошують в Генштабі.