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У США сенатор-республіканець заблокував спробу повністю заборонити TikTok

TikTok
Американський сенатор-республіканець Ренд Пол виступив проти повної заборони TikTok у США, заблокувавши прискорене ухвалення відповідного законопроєкту

Про це пише Reuters.

«Слід остерігатися тих, хто використовує страх, аби схилити американців до відмови від наших свобод. Кожне обвинувачення щодо збору даних TikTok можна зробити й щодо наших власних великих технологічних компаній», — сказав він.

Інший сенатор-республіканець, Джош Хоулі, домагався одностайної згоди щодо законопроєкту про заборону TikTok. «Це захищає американський народ і посилає сигнал комуністичному Китаю, що ви не можете нас купити», — сказав Хоулі, додавши, що застосунок шпигує за американцями.

«Якщо республіканці хочуть постійно програвати вибори протягом цілого покоління, вони повинні прийняти цей законопроєкт про заборону TikTok — соціальної мережі, якою користуються 150 мільйонів людей, переважно молодих американців», — заявив Ренд Пол у Сенаті. «Ми справді хочемо наслідувати китайські заборони на свободу слова? Ми хочемо бути схожими на Китай і забороняти висловлювання, яких ми боїмося?»

30 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, США

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