США не виявили серйозних порушень, пов’язаних із допомогою Україні

Попри зростання кількості повідомлень про можливе нецільове використання допомоги, наданої Сполученими Штатами, її інспектори не виявили ознак серйозних порушень у зв’язку з цим.

Про це, як передає кореспондент «Європейської правди«, на спеціальному засіданні в Сенаті США в середу заявила виконувачка обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла.

За словами посадовиці, з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати створили кількарівневу систему контролю за американською допомогою Україні та провели роз’яснювальну роботу щодо того, як можна повідомити про підозри порушень.

Анджарелла зазначила, що з початку відповідної діяльності її офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов’язаних із Україною, «що на 556% більше, ніж за попередні одинадцять місяців».

«На сьогоднішній день ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов’язаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID», – підкреслила вона.

Виконувачка обов’язки генінспектора USAID пізніше розповіла, що її офіс наразі здійснює два відкриті розслідування щодо можливого зловживання американською допомогою і ще п’ять – перебувають на стадії попереднього розслідування.

Вона розповіла про випадок, коли могло виникнути потенційне зловживання в межах тендерних процедур, про яке повідомив «один із великих американських підрядників, що працюють в Україні», та в цьому випадку до порушення справа не дійшла – його було попереджено.