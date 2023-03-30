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Росія не зможе призвати 400 тисяч «добровольців», буде примус до армії – розвідка Британії

Росія не зможе призвати 400 тисяч добровольців, буде примус до армії – розвідка Британії

Розвідка Британії вважає, що Росія не зможе залучити до армії ще 400 тисяч людей добровільно, як вона це задекларувала.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер, пише «Європейська правда».

У відомстві відзначають, з посиланням на ЗМІ Росії, що російська влада готує початок масштабної призовної кампанії з метою призову додаткових 400 тисяч військовослужбовців.

«Росія представляє цю кампанію як призов добровільних, професійних кадрів, а не як нову обов’язкову мобілізацію. Існує реальна можливість того, що на практиці ця різниця буде розмита, і що регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловіків вступати до армії», – йдеться в аналізі британських розвідників.

Згідно з оглядом, російська влада, ймовірно, обрала так звану «добровольчу модель» для вирішення проблеми нестачі кадрів, щоб мінімізувати внутрішню незгоду. Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців, констатують у Британії.

Водночас, відновлення бойової потужності Росії в Україні потребуватиме не лише особового складу, зазначили у відомстві. Росія потребує більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз.

30 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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