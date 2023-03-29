ЗСУ під Бахмутом знищили ворожий бомбардувальник Су-24М Пентагон назвав «головну потребу українців» на полі бою » ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 172 тис. російських військових З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 172 340 військових, 3609 танків, 306 літаків та 291 гелікоптер Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 29 березня 2023 року орієнтовно склали: Особового складу ‒ близько 172340 (+610 за добу) осіб ліквідовано Танків ‒ 3609 (+7) одиниць Бойових броньованих машин ‒ 6966 (+0) Артилерійських систем – 2659 (+6) РСЗВ – 526 (+1) Засоби ППО ‒ 277 (+0) Літаків – 306 (+1) Гелікоптерів – 291 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239 (+4) Крилаті ракети ‒ 911 Кораблі /катери ‒ 18 (+0) Автомобільної техніки та автоцистерн – 5507 (+5) Спеціальна техніка ‒ 288 (+1)