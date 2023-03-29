ЗСУ вже ліквідували понад 1,5 тис. російських безпілотників «Орлан-10»

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські військові вже знищили понад 1500 ворожих дронів типу «Орлан-10»

Про це інформує Юрій Ігнат в марафоні.

Ворог використовує безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» в Україні. Станом на 28 березня ЗСУ знищили понад півтори тисячі таких дронів на фронті, не враховуючи квадрокоптерів та БПЛА тактичного рівня.

Оцінюючи спроможності повітряних сил Росії Ігнат каже, що угруповання літаків ворога, яке атакує нашу країну з кількох десятків летовищ, кількісно збільшилося, але якісно стало набагато гіршим.

«На жаль, потенціал щодо здійснення атак з повітря в них ще є, і наші військові льотчики роблять усе можливе, а іноді навіть і неможливе, щоби протистояти агресорові, намагаючись збивати його ракети та БПЛА», — розповів речник Командування Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що противник збільшив активність тактичної авіації та застосування керованих авіаційних бомб: «Це ті нові загрози, які варто враховувати».

Протистояти цьому можливо, зокрема, завдяки новій техніці наших партнерів, це й винищувачі.