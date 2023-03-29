Зміна маршрутів дронів США над Чорним морем обмежила збір розвідданих, пов’язаних з війною РФ в Україні, — CNN

Рішення США направити розвідувальні БПЛА далі на південь над Чорним морем після зіткнення літака РФ з MQ-9 Reaper «безумовно обмежує здатність збирати розвіддані»

Про це інформує CNN із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.

«Безумовно, обмежує наші можливості збирати розвідувальні дані пов’язані з війною в Україні», — цитує відомство анонімне джерело щодо рішення Сполучених Штатів про зміну маршрутів своїх безпілотників спостереження далі на південь над Чорним морем після того, як російський літак зіткнувся з американським дроном.

Чиновник пояснив, що політ розвідувальних БПЛА на більших відстанях знижує якість отриманих даних, так само як і супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати дрони, але мають коротший час над цілями, знову ж таки знижуючи ефективність спостереження.

Повідомляється, США почали літати своїми безпілотниками спостереження далі на південь і на більшій висоті над Чорним морем, ніж раніше.

14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на «найвищому рівні» та викликали посла Росії у Вашингтон.

Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але «американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону».

15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.