У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери

Верховна Рада працює над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток, можливо, повідомлення про потребу з’явитися в центрі комплектування відправлятимуть у месенджерах

Про це народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський розповів в етері телемарафону.

Федір Веніславський наголосив, що від 24 лютого 2022 року в Україні триває повна мобілізація: у будь-який час за заявками Генштабу можуть залучати людей за військовими спеціальностями. Одночасно щодо удосконалення мобілізаційного механізму тривають роботи, адже нині в України мільйони внутрішньопереміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку. І не всі з них стали на військовий облік за новим місцем проживання.

«На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток», — ствердив він.

Так, розглядають у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з’явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн.