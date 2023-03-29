У Польщі затримали трьох російських шпигунів

Про це інформує заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, цитує PAP.

Він зазначив, що у рамках розслідування діяльності російської шпигунської мережі в Польщі Агентству вдалося затримати ще трьох осіб. Загалом за весь час розслідування затримали 12 людей.

Жарин наголосив, що Агентство маж справу з уже затриманими, яким висунули звинувачення у шпигунській діяльності на користь Росії. Їх звинувачують і в роботі на організовану злочинну групу. Також Агентство має справу з людьми, які зараз перебувають під арештом унаслідок відповідних судових рішень.

«Мова йде про людей, які діяли у складі групи, керованої російськими спецслужбами. Вони виконували конкретні завдання від імені російських спецслужб, які є частиною типово розвідувальної діяльності, а також пропаганди», — сказав заступник міністра.

Він додав, що це ціла мережа людей, завданням яких було збирати інформацію про маршрути та транспорти, які надходять в Україну. Крім цього шпигуни поширювали специфічний контент, створений на замовлення російської сторони. Він був частиною поточного порядку денного активної пропагандистської діяльності проти Польщі.

За словами Жарина, ця справа потребує далекосяжних активних дій Агентства, яке підтримують також інші спецслужби.