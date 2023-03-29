Сигареты Winston Blue: преимущества и характеристики табачных изделий

Американский бренд Winston является одним из лидеров на рынке табачных изделий. Их сигареты известны во всем мире. Это связано в первую очередь с долгой историей бренда – он на рынке уже более 50 лет. И на протяжении всего этого времени компания постоянно совершенствовала характеристики своей продукции, использовала инновационные технологии, позволяющие сделать сигареты более безопасными для здоровья.

Сегодня бренд предлагает ряд классических сигарет с насыщенным табачным вкусом. Одной из самых популярных стала линейка Winston Blue – ее можно купить в любом магазине или заказать с доставкой. Почему синий Winston завоевал расположение опытных и начинающих курильщиков? Давайте ответим на этот вопрос и рассмотрим все особенности и преимущества продукции.

Что представляет собой линейка Winston Blue

Winston Blue – линейка сигарет, отличающаяся средней крепостью. Название ее произошло непосредственно от оттенка упаковки, как и другие коллекции бренда, например, серая или красная линейка.

Для сигарет Winston Blue производители используют смесь табачных листьев двух самых популярных и качественных сортов:

Вирджиния. Отличается приятным мягким сладковатым послевкусием и минимальной крепостью. Многие курильщики также часто отмечают в сорте табака Вирджиния фруктовые нотки и деликатное послевкусие. У таких листьев минимальное содержание никотина: до 3%. Берлей. Более крепкий сорт табачных листьев, который гармонично дополняет Вирджинию. У Берлей низкий процент сахара, однако больший процент никотина. Послевкусие от него напоминает аромат горького черного шоколада или нотки ореха.

Синий Winston – это качественные сигареты с мелко измельченным высушенным табаком. У них есть фильтр, предотвращающий попадание смолы при раскуривании табачного изделия в легкие. В среднем на одну сигарету приходится 0,6 мг никотина и 6 мг смолы. Это оптимальное решение как для тех, кто не имеет большого опыта в курении, так и для курильщиков, предпочитающих сильный, но при этом ненавязчивый аромат табака.

Преимущества сигарет Winston Blue

Никто не будет отрицать того, что сигареты, какими бы они ни были, являются вредными для здоровья человека. Они содержат никотин, который при чрезмерном курении разрушает легкие и приводит к ряду серьезных заболеваний. При этом линейка Winston Blue все же выделяется среди аналогичных товаров других производителей. Она обладает целым рядом преимуществ:

Наличие фильтра. И не обычного, который используют дешевые марки сигарет. Бренд применяет угольный фильтр, который считается максимально эффективным. Он позволяет задерживать до 60% смол из табачного дыма, а это почти в два раза больше, чем может обычный фильтр. Оптимальная крепость. Эти сигареты легче многих других табачных изделий бренда. Например, красной пачки, которая считается одной из самых крепких линеек. Синяя линейка подходит курильщикам, которые не любят слишком сильный и агрессивный запах табака. Такие сигареты также оценят начинающие курильщики, их часто покупают женщины и т.д. Выгодная цена. Несмотря на то, что бренд Winston узнаваемый во всем мире и считается одним из самых популярных, производители держат выгодную стоимость продукции. Кроме того, во многих магазинах есть оптовая продажа, акции и скидки на Winston Blue.

Линейка Blue по праву считается одной из самых популярных линеек этого американского бренда сигарет. Оптимальная крепость и цена, качественный табак, хороший фильтр, способный задерживать большее количество выделяемой смолы – все это делает продукцию узнаваемой у начинающих и опытных курильщиков.