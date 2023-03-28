В Україну може надійти найбільший запас старих боєприпасів болгарської армії, це переломить хід війни, — ексміністр оборони Болгарії

Про це заявив колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв, повідомляє Euractiv.

У міністерстві оборони Болгарії, повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси. За словами ексміністра оборони країни, мета такого рішення полягає у тому, щоб найбільша кількість боєприпасів потрапила зі складів болгарської армії до України.

«Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів — сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ буде продавати ці боєприпаси через посередників в Україну», — зазначив колишній міністр.

За словами Ноєва, у болгарської армії є достатня кількість зброї радянського зразка, якої потребує Україна. Це змінить перебіг подій на фронті.

«Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті», — додав він.