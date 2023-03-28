СБ ООН отверг резолюцию России о взрывах на «Северном потоке»

В понедельник Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию, предложенную Россией в соавторстве с Китаем, Беларусью, Венесуэлой, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей, в которой содержится предложение начать международное расследование ООН по взрывам на газопроводах «Северный поток», проходящего по дну Балтийского моря из России в Германию, совершенных в сентябре 2022-го года.

Западные страны возложили ответственность за взрывы на дне Балтийского моря в сентябре прошлого года на Россию, но Кремль обвинил Запад в саботаже.

Три члена Совета Безопасности – Россия, Китай и Бразилия – проголосовали «за», остальные – 12 стран – воздержались. Для принятия резолюции необходимо по меньшей мере девять голосов членов Совета Безопасности, и чтобы ни один постоянный член Совбеза не наложил на нее вето.

Перед тем, как резолюция была поставлена на голосование, представитель российской делегации объяснил, почему Россия считает важным начать подобное расследование.

«Мы выдвинули такую инициативу, поскольку у нас есть серьезные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами, – сказал постоянный представитель при ООН Василий Небензя. – Они, к сожалению, демонстрируют отсутствие намерений сотрудничать с заинтересованными сторонами, в частности, с нашей страной как с одной из наиболее пострадавших, в целях всестороннего прояснения обстоятельств этого преступления, поставившего под угрозу различные аспекты международного мира и безопасности».

Германия, Дания и Швеция продолжают национальные расследования касательно взрывов на газопроводах. Именно эти расследования и стали для многих членов Совбеза причиной воздержаться при голосовании. Представители нескольких стран, выступив на заседании, объяснили, что считают необходимым сначала довести эти национальные расследования до конца.

По мнению представителя США в Совбезе, Россия еще до результатов любых расследований «знала», на кого возложить вину. Представитель американской делегации по политическим вопросам Роберт Вуд напомнил, что уже в первом проекте резолюции, предложенном Россией, содержались предположения о причастности США к взрывам на «Северном потоке», основанные на неверных, по его словам, интерпретаций заявлений, сделанных американскими официальными лицами. Роберт Вуд категорически отверг обвинения в причастности США к диверсиям.

«США категорически оспаривают необоснованные обвинения России в причастности к этим актам саботажа, – сказал Роберт Вуд. – США никоим образом не участвовали в них. Точка. Как мы говорили ранее, международное сообщество не может допустить никакие намеренные действия по разрушению критически важной инфраструктуры».

Американский представитель заявил, что российская резолюция была попыткой дискредитировать продолжающиеся национальные расследования и опередить любые выводы, которые могут расходиться с политическим нарративом России. «Резолюция не являлась попыткой добиться правды», – сказал он.

«Если Россию действительно так беспокоит разрушение важной гражданской инфраструктуры, она могла бы продемонстрировать это своими действиями, – заявил Роберт Вуд. – Россия делает заявления о том, что крайне обеспокоена саботажем критической инфраструктуры, а между тем сама без устали атакует своего соседа, бомбит города и села по всей Украине, разрушая жилые районы и медицинские учреждения».

Россия начала продвигать свою резолюцию в ООН после публикации расследования американского журналиста Сеймура Херша, который в своей статье утверждал, что за подрывами «Северных потоков» в сентябре прошлого года якобы стоят США. Статья Херша основана на данных из анонимных источников и опубликована им самостоятельно в сетях, без поддержки каких-либо официальных западных СМИ.