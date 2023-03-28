Росія в обмін на «Шахеди» постачає Ірану кіберзброю

В обмін на відносно дешеві та ефективні безпілотники, які застосовуються для ударів по українській інфраструктурі, Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження.

Як повідомляє «Європейська правда», про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

За даними співрозмовників газети серед посадовців США й Ірану, співпраця між Москвою й Тегераном активізувалась після того, як останній погодився надати, окрім дронів, також ракети малої дальності й танкові та артилерійські снаряди.

«Російська влада вирішила, що вигоди від поглиблення військових відносин з Іраном переважають будь-які недоліки», – йдеться в матеріалі.

Іран прагне отримати кібердопомогу, а також, за словами співрозмовників WSJ, десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів та допомогу в реалізації своєї ракетної програми дальньої дії.

За даними The Wall Street Journal, ключовим постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія «Протей», яка має контракти з міністерством оборони РФ.

Серед іншого, з початку повномасштабної війни в Україні Росія надала Ірану засоби стеження за зв’язком, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотоапарати й детектори брехні. Йдеться і про програмне забезпечення, яке дозволить іранській владі зламувати телефони дисидентів і політичних противників.