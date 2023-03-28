Росія може повернути собі домінування в небі» – ЗМІ

Російські винищувачі четвертого покоління Су-35 посилюють «домінування» РФ у зоні бойових дій, що може стати тривожною зміною для України та її партнерів — ABC News із посиланням на джерела в українській владі

За словами високопоставленого українського чиновника, який говорив із ABC News, винищувачі нового покоління дають Росії «все більше домінування» в небі над зоною конфлікту на сході України.

Це потенційно тривожна зміна для Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників, оскільки нездатність Росії досягти повної переваги в повітрі протягом усієї війни була ключовим фактором успіхів України на полі бою, зазначає видання.

Західний чиновник на брифінгу минулого тижня заявив, що здатність Росії контролювати небо обмежена протиповітряною обороною і ракетами класу «земля-повітря». «Ми не бачимо значних змін у цій ситуації», – сказав він.

Високопоставлений чиновник у Києві сказав, що Росія замінила старі моделі літаків на більш сучасні Су-35. За його словами, Су-35 оснащений «дуже ефективним радаром і ракетами великої дальності», і Росія використовує ці літаки для атак на українські літаки в повітрі, а також для операцій наземної підтримки.

Україна «не має можливостей» протистояти цій загрозі, додав урядовець.