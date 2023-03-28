ППО у ніч на 28 березня ліквідувала 14 «шахедів» та розвідувальний дрон

У ніч на 28 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами

Про це передає Генштаб ЗСУ.

За уточненої інформацією, вночі, для завдання авіаударів, противник задіяв 15 ударних БПЛА типу «Шахед-136».14 з них вдалося знищити захисникам України.

До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що атака «шахедів» здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

«Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами», — додали військові.

На ту годину було відомо, що противник застосував 13 дронів-камікадзе Shahed-136/131, один розвідувальний БПЛА «Гранат-4» та дві КАБ.

«Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БПЛА Shahed-136/131 та один розвідувальний БПЛА «Гранат-4», — йшлося у повідомленні.