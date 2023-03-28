Міноборони Британії: Російська армія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку

Останніми днями Росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка на Донеччині. Однак російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, російський 10-й танковий полк, швидше за все, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

Численні звіти з відкритих джерел свідчать про те, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. За даними британської розвідки, незважаючи на навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.

«Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, здебільшого були пов’язані з тактично помилковими лобовими атаками і були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар», — зазначають у Міноборони Британії.