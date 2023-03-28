Лідер КНДР закликав збільшити виробництво збройових ядерних матеріалів

Про це передає Reuters.

Про це він сказав під час інспекції ядерної програми країни, у межах якої 27 березня змоделювали ядерний вибух. Для імітації вибуху використали дві тактичні балістичні ракети класу «земля-земля». Крім того, дослідницький центр оборони КНДР провів випробування підводних систем стратегічної зброї.

А Кім Чен Ин оглянув нову тактичну ядерну зброю та технології встановлення боєголовок на балістичні ракети, а також ознайомився з планами ядерних контрнаступів.

Також лідера КНДР поінформували про інтегровану систему управління ядерною зброєю на основі ІТ під назвою Haekbangashoe, що означає «ядерний тригер».

Своєю чергою Кім наказав виробляти ядерні матеріали «далекоглядно», щоб збільшити ядерний арсенал «в геометричній прогресії» та виробляти потужну зброю. За його словами, ворогом ядерних сил країни є не конкретна держава чи група, а «сама війна та ядерна катастрофа», а політика розширення арсеналу Північної Кореї «спрямована виключно на захист країни, а також на регіональний мир і стабільність».