В Україну може надійти найбільший запас старих боєприпасів болгарської армії, це переломить хід війни, — ексміністр оборони Болгарії До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених «вагнерівців» – ISW » Искусствоведы в Италии негодуют, что в США сочли порнографией статую Давида Музей во Флоренции, в котором находится статуя обнаженного Давида работы Микеланджело, официально пригласил приехать и посмотреть на оригинал учеников и учителей из американской школы, директору которой пришлось уволиться из-за урока об этом произведении искусства. Директора школы в штате Флорида вынудили уйти с поста после того, как один из родителей пожаловался, что шестиклассникам на уроке показывали изображение Давида. Ученики также рассматривали знаменитые картины «Сотворение Адама» Микеланджело и «Рождение Венеры» Боттичелли, на которых изображены обнаженные тела. Один из родителей назвал данные работы порнографией. Еще двое заявили, что подобный материал школа должна была согласовывать с родителями до урока. В шестом классе американских школ учатся дети возраста 11-12 лет. Статуя обнаженной фигуры Давида — одно из самых известных произведений искусства Средневековья. Давид — библейский персонаж, победивший великана Голиафа. Узнав об этой ситуации, директор галереи Академии изящных искусств Флоренции, где выставлена статуя Давида, обратилась к школе с приглашением посетить музей. По ее словам, директор школы заслуживает поощрения, а не наказания. «Преподавать эпоху Ренессанса, не показывая Давида — бесспорный символ искусства и культуры этой исторической эпохи, — в этом не было бы никакого смысла», — считает Сесиль Холлберг, возглавляющая галерею. Холлберг рассказала, что была поражена, когда услышала, что мраморную статую Давида XVI века где-то назвали порнографией. По ее мнению, это не только непонимание Библии, но и непонимание самой западной культуры. «Нужно разделять наготу и порнографию. Ничего порнографического или агрессивного в Давиде нет. Он юноша, пастух, у которого, как описывается в Библии, не было достойной одежды, но который хотел защитить свой народ теми средствами, которые он имел», — подчеркивает Холлберг. Мэр Флоренции Дарио Нарделла также пригласил в город и учителя Школы классического образования города Талахаси во Флориде, чей урок вызвал такой скандал. «Называть искусство порнографией просто абсурдно, — написал Нарделла у себя в твиттере. — Искусство — это цивилизация, а те кто его преподает, заслуживают уважения». По словам директора Школы классического образования Талахаси Хоуп Карраскиллы, школьный совет поставил ее перед выбором: уйти добровольно или быть уволенной. Она выбрала первое. Глава школьного совета Барни Бишоп заявил, что в прошлом году предыдущий директор рассылал родителям уведомления о том, что на уроке будут обсуждаться работы Микеланджело, а в этом году этого сделано не было. Он назвал это вопиющей ошибкой и сказал, что родители имеют право знать, когда их ребенку преподают спорную тему или показывают неоднозначные изображения. «Показывать статую Давида целиком уместно, но начиная с определенного возраста. И мы намереваемся уточнить, в каком именно», — сказал Бишоп. В штате Флорида с прошлого года действует местный закон, запрещающий сексуальное образование и обсуждение вопросов гендерной идентичности в школе до четвертого класса (9-10 лет). На прошлой неделе губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис предложить распространить действие этого закона на всех школьников до 12 класса (17-18 лет). В настоящий момент учителям, нарушившим закон, грозит увольнение вплоть до лишения лицензии на преподавание.