Генерал Милли: Иран может произвести достаточно топлива для атомной бомбы менее чем за две недели

Иран может произвести достаточно расщепляющегося материала для атомной бомбы «менее чем за две недели» и создать ядерное оружие «еще через несколько месяцев», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Выступая перед членами Конгресса, Милли подчеркнул, что США твердо намерены не допустить создания Ираном ядерного оружия.

«Вооруженные силы США разработали несколько вариантов для руководства страны на случай, если Иран решит создать реальное ядерное оружие», – добавил Милли.

В прошлом месяце с аналогичным заявлением выступил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Он заявил законодателям, что Ирану потребуется «около 12 дней», чтобы получить достаточно топлива для ядерного оружия, если он решит его создать.