До наступу на Авдіївку загарбники залучили досвідчених «вагнерівців» – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що окупанти посилюють виснажені загони своїх вояк підрозділами «Вагнера» для наступу на Авдіївку.

В огляді ISW припускають, що російське військове керівництво, ймовірно, залучило до наступу на Авдіївку певну кількість висококваліфікованих підрозділів групи «Вагнера», щоб закріпити нещодавні обмежені тактичні успіхи в цьому районі.

Як зазначають військові аналітики, чутки про відставку 27 березня командувача Східного військового округу РФ генерал-полковника Рустама Мурадова викликали стриману і цинічну реакцію в російському інформаційному просторі.

Крім того, за даними інституту, є припущення і про можливе звільнення командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, війська якого діють уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на сході України.

У звіті вказують: ISW не може підтвердити чутки про звільнення Мурадова або Нікіфорова, але варто зазначити, що російські блогери обговорюють потенційні звільнення командувачів, пов’язані з районами операцій, в яких російські війська не змогли досягти значних успіхів або зазнали значних втрат.

Російська влада і деякі блогери зосередилися на пошуку і покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ, а не на дослідженні і вирішенні проблемних питань у російському командуванні і контролі, структурі збройних сил і схемах їхньої дислокації, – додають фахівці.

Основні висновки аналітиків інституту за 27 березня: