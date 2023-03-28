Єврокомісар Бретон закликав ЄС віддати Україні боєприпаси зі своїх складів

Єврокомісар з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що країни ЄС вже накопичили боєприпаси на своїх складах, тож настав час віддати їх Україні

Про це Бретон сказав під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, передає Укрінформ.

Він наголосив, що мова йде про боєприпаси калібру 155 мм, 120 мм та інші.

“Перш за все, ми маємо сказати всім країнам ЄС, що настав час віддати Україні ті боєприпаси, які вони зараз мають на своїх складах. Йдеться про калібр 155 мм, але також про 120 мм та інші калібри. Держави-члени накопичили боєприпаси, і ми закликаємо їх надати ці боєприпаси якомога швидше, дуже важливо зробити це негайно”, — сказав посадовець.

Бретон також зазначив, що країни ЄС мають збільшити потужності з виробництва боєприпасів і забезпечити достатню кількість кваліфікованих кадрів для цього.

“Ми сповнені рішучості збільшити у довгостроковій перспективі наші виробничі потужності в Європі, щоб наша оборонна промисловість виробляла їх у масштабах, які відповідають поточній геополітичній ситуації”, — сказав Бретон.

Пресконференція проходила на підприємстві Dezamet S.A. у Новій Дембі Підкарпатського воєводства Польщі, де вироблятимуться боєприпаси для України. Єврокомісар заявив, що підприємство працює у три зміни п’ять днів на тиждень, але може перейти на роботу у вихідні.

“Нам потрібно збільшити наше виробництво, ми маємо відповідний потенціал для цього, 11 держав-членів мають такі заводи, які можуть брати участь у цій програмі”, — сказав він.