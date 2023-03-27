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Знищено ще 610 російських військових

втрати РФ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 171 160 солдатів, 6953 бойових бронемашини й 523 реактивних системи залпового вогню

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3595 (+0)
  • бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6)
  • артилерійських систем – 2638 (+7)
  • РСЗВ – 523 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 277 (+0)
  • літаків – 305 (+0)
  • гелікоптерів – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0)
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7)
  • спеціальної техніки ‒ 285 (+3)

Остаточні дані уточнюються.

27 марта, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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