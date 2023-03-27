Знищено ще 610 російських військових

Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3595 (+0)
- бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6)
- артилерійських систем – 2638 (+7)
- РСЗВ – 523 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 277 (+0)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0)
- крилатих ракет ‒ 911 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 285 (+3)
Остаточні дані уточнюються.
Leave a Reply