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Обстріл Росією багатоповерхівок у Запоріжжі: розбір завалів завершено, постраждали 38 людей Конгрессмен Стив Коэн: есть международные стандарты для объявления страны виновником геноцида, и РФ им соответствует » Знищено ще 610 російських військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні щонайменше 171 160 солдатів, 6953 бойових бронемашини й 523 реактивних системи залпового вогню Про це звітує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано

танків ‒ 3595 (+0)

бойових броньованих машин ‒ 6953 (+6)

артилерійських систем – 2638 (+7)

РСЗВ – 523 (+1) од.

засобів ППО ‒ 277 (+0)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+0)

крилатих ракет ‒ 911 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5493 (+7)

спеціальної техніки ‒ 285 (+3) Остаточні дані уточнюються.