В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2

Журнал Spiegel, посилаючись на джерела, повідомляє, що Німеччина передала українській стороні всі вісімнадцять танків Leopard 2, які було обіцяно.

Про це, як пише «Європейська правда», йдеться в публікації Spiegel.

За інформацією видання, останні танки були вивезені з Німеччини наприкінці минулого тижня і нещодавно були передані на українському кордоні.

Крім Leopard 2, Німеччина також передала в Україну обіцяні раніше близько 40 бойових машин піхоти Marder. Точний маршрут поставок зброї німецький уряд тримає в таємниці з міркувань безпеки.

За інформацією джерел Spiegel, Україна отримала танки Leopard з «великим пакетом озброєння та запасних частин».

Протягом останніх двох місяців Бундесвер за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися складними системами озброєння. Також до Німеччини прибули українські техніки, яких навчали фахівці з технічного обслуговування з-поміж німецьких військовослужбовців.

Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай дозволяє знищувати ворожі цілі з першого пострілу.