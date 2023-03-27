В Китаї прокоментували поставку Росією ядерної зброї до Білорусі

В Китаї, коментуючи заяву РФ про розміщення в Білорусі ядерної зброї, заявили, що слід знижувати стратегічні ризики, а в ядерній війні не може бути переможців, передає Укрінформ, який наводить слова офіційного представника МЗС КНР Мао Нін, яка прокоментувала рішення Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

«У січні минулого року лідери п’яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій ішлося про неможливість виграти або вести ядерну війну.

У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики».