У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про конфіскацію земель, що неефективно використовуються

В Україні можуть змінити правила землекористування. Це передбачає законопроєкт № 9086, який зареєстрований у Верховній Раді.

Метою законопроєкту є запровадження механізму вилучення у державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельних ділянок, які отримані у постійне користування, але не використовуються за цільовим призначенням.

«Проєкт Закону розроблено для підвищення ефективності використання земель державної та комунальної власності», — зазначається в пояснювальній записці до проєкту.

Йдеться про державні землі запасу, які виділені у постійне користування державним сільгосппідприємствам, а також іншим установам та організаціям. Проте з якоїсь причини тимчасові власники використовують виділену землю не за призначенням або неефективно.

Щоб забрали землю, достатньо буде протягом одного року не використовувати її за тим призначенням, для якого земля передавалася у користування.

Такі землі пропонується передавати для облаштування нових спортивно-оздоровчих парків, під будівництво спортивно-оздоровчої інфраструктури, реабілітаційних центрів (для реабілітації та відновлення учасників бойових дій), а також для розширення можливостей для виділення земельних ділянок учасникам бойових дій (для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд).