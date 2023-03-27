У Маріуполі невідомі підірвали автівку одного з командирів окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.

«Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом», – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як повідомляють джерела, скоєно замах на так званого «начальника поліції» Москвина, на жаль він поки що живий.

Автомобіль Москвина вибухнув за кілька метрів від нього, окупант отримав контузію.