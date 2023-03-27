Тим Дрейпер посоветовал бизнесу инвестировать в биткоин

Венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер опубликовал рекомендации по диверсификации активов, в том числе с помощью криптовалют.

В предназначенном для предпринимателей отчете Дрейпер написал, что компании «больше не могут полагаться» только на один банк или регулирующий орган. И наиболее эффективным вложением является

биржа bitcoin, которая работает 24 часа в сутки.

«Впервые за много лет правительства захватывают банки, при этом рискуя стать неплатежеспособными. Биткоин — это защита от финансового эффекта домино и плохого управления с чрезмерным контролем», — отметил бизнесмен.

Он добавил, что «многие стартапы» обратились к нему за экстренной помощью после закрытия Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank.

Дрейпер предложил хранить краткосрочные депозиты не больше шести месяцев на двух отдельных счетах — в местном и международном банках. По его мнению, организации также должны перевести в биткоин или другие цифровые активы сумму, равную двум зарплатным фондам.

Миллиардер подчеркнул важность такой подушки безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, поскольку руководство несет ответственность за соблюдение сроков выплаты заработной платы «даже во время кризиса».

«Необходимо разработать план на случай банкротства банков, которые происходят все чаще и чаще, если правительство продолжит печатать деньги и резко снижать процентные ставки, чтобы противодействовать инфляции», — говорится в документе.

В целях предотвращения фишинговых атак бизнесмен посоветовал компаниям проверять всех контрагентов и изучать инструкции по взаимодействию между сторонами.