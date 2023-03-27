СБУ знешкодила групу диверсантів, які готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці

СБУ знешкодила завербовану співробітниками ФСБ Росії групу диверсантів, які готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці і збирали дані про переміщення ЗСУ

Про це повідомила пресслужба СБУ.

До складу групи, яку сформували кадрові співробітники ФСБ РФ, входило 8 місцевих жителів, один із яких використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Ще один був завербований почесним консулом РФ у Харкові.

«Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Також зловмисники розвідували локації складів із боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів і фортифікаційних споруд ЗСУ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.

«Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій», — зазначили в СБУ.