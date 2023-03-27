Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів

Дві людини загинули у результаті російських ударів по Слов’янську на Донеччині вранці 27 березня, розбір завалів триває.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Telegram

«Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів».

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що кількість загиблих станом на 13:00 зросла до 2, а поранених – до 29.