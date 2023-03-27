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Польща заявила, що не передаватиме одразу Україні всі свої МіГ-29

МіГ-29 польща
Офіційна Варшава не планує віддавати Україні всі свої багатоцільові радянські винищувачі МіГ-29

Про це 27 березня заявив заступник міністра закордонних справ республіки Павел Яблонський.

«Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною. Я не думаю, що ми збираємося все це віддавати. Звісно, ​​не однією партією», — сказав дипломат.

27 марта, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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