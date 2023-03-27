Бахмут та логістичні шляхи перебувають під контролем ЗСУ Моравецький впевнений, що США не допустять поразки Заходу в Україні » Польща заявила, що не передаватиме одразу Україні всі свої МіГ-29 Офіційна Варшава не планує віддавати Україні всі свої багатоцільові радянські винищувачі МіГ-29 Про це 27 березня заявив заступник міністра закордонних справ республіки Павел Яблонський. «Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною. Я не думаю, що ми збираємося все це віддавати. Звісно, ​​не однією партією», — сказав дипломат.