Про це 27 березня заявив заступник міністра закордонних справ республіки Павел Яблонський.
«Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною. Я не думаю, що ми збираємося все це віддавати. Звісно, не однією партією», — сказав дипломат.
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Польща заявила, що не передаватиме одразу Україні всі свої МіГ-29
Про це 27 березня заявив заступник міністра закордонних справ республіки Павел Яблонський.
«Ця процедура проводиться таємно, щоб бути ефективною. Я не думаю, що ми збираємося все це віддавати. Звісно, не однією партією», — сказав дипломат.
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