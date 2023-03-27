Обстріл Росією багатоповерхівок у Запоріжжі: розбір завалів завершено, постраждали 38 людей

Про це в ефірі Еспресо заявив Аскад Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради.

Наразі завершено всі рятувальні роботи та розбори завалів. 38 людей поранено, з них троє дітей.

«Якби удар був би вночі, жертв було б набагато більше. Це свідчення віроломних дій окупантів, які б’ють просто серед білого дня, намагаючись залякати та посіяти паніку серед місцевого населення», — наголосив він.

Раніше про ще одного загиблого повідомили у Запорізькій ОВА Укрінформу. Зазначається, що у лікарні від відкритої черепно-мозкової травми загинув хлопець 2004 року народження.

«Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 року народження», — йдеться у повідомленні.

Також в ОВА розповіли, що лікарі дві доби боролися за життя потерпілого.

До цього повідомлялося, що загалом постраждали 34 людини, одна з яких померла в лікарні. Серед мирних жителів, які отримали ураження, ушпиталили 29, зокрема трьох дітей.

22 березня про завершення рятувальної операції розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Рятувальники витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу у двох багатоповерхівках. Допомагали волонтери.