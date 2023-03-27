Моравецький впевнений, що США не допустять поразки Заходу в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Республіканська партія навряд чи послабить підтримку США Україні, оскільки скептичні голоси були частиною політичної гри у покер напередодні виборів 2024 року.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Financial Times.

Моравецький, сильний європейський союзник Республіканської партії та частий гість на заходах правих у США, дав інтерв’ю Financial Times після того, як губернатор Флориди та ймовірний кандидат у президенти Рон Десантіс викликав шквал занепокоєння, заявивши, що Київ не відповідає «життєво важливим національним інтересам» Америки.

У четвер Десантіс відмовився від деяких своїх коментарів, заявивши, що його характеристику «конфлікту» в Україні як «територіальної суперечки» неправильно зрозуміли. Але слова губернатора супроводжуються ізоляціоністською позицією колишнього президента США Дональда Трампа та регулярними нападками на Білий дім через Україну.

Польський прем’єр сказав, що зустрічі з сенаторами США у лютому переконали його, що республіканці та демократи єдині щодо України, Росії та Китаю. Моравецький також підтримує міцні відносини з адміністрацією Джо Байдена, ухваливши президента США у Варшаві минулого місяця напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Поразка України [означатиме] поразку Заходу, і така поразка буде більшою, ніж у В’єтнамі», — заявив прем’єр-міністр після саміту ЄС у Брюсселі. «Я з обережним оптимізмом дивлюся на американський, політичний клас — двопартійний, Республіканську та Демократичну партії», — додав він.

Моравецкій сказав, що спочатку він був стурбований висловлюваннями Десантіса, але зазначив, що згодом губернатор Флориди зробив «значний крок назад». «Я вважаю, що все це сказано в контексті політичної боротьби під час підготовки до виборів наступного року. Я розглядаю це як частину цієї гри в покер», — сказав Моравецький.

Прем’єр-міністр додав, що якщо Китай буде більш серйозно залучений у війну на боці Росії, це спонукає США «підсилити» підтримку України. Надання Китаєм великої кількості зброї Росії було б «дуже небезпечним».

Зараз Моравецький не бачить доказів того, що Китай надає істотну підтримку військовим зусиллям Росії, зазначивши, що поставки запасних частин і безпілотників не надходили у великих кількостях. «Я дуже сподіваюся, що Китай не наважиться відправити зброю до Росії», — додав він.

Він песимістичний щодо перспектив спроби Пекіна стати посередником у мирних переговорах в Україні після переговорів між президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним у Москві минулого тижня, а також у зв’язку з підготовкою іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса до поїздки в Китай.

«Я не вірю, що Китай є добрим посередником у таких обставинах. Вони надто налаштовані проти вільного світу і проросійськи», — сказав Моравецький.

Танки Leopard 2, літаки F16 та ATACMS

Щодо західної військової підтримки України, прем’єр-міністр Польщі заявив, що реалізуються речі, які раніше були «за межею нашої уяви», у тому числі постачання танків Leopard 2 німецького виробництва.

Польща та Словаччина нещодавно заявили, що направлять в Україну винищувачі МіГ-29 радянської розробки, ставши першими союзниками, які зробили цей крок. Моравецький сказав, що Польща не відправлятиме F16 американського виробництва — тип літаків, який Київ давно вимагає — тому що вона не має достатньої кількості літаків, але він сказав, що «настійно підтримає ті країни, у яких більше F16».

Він також виступив за надання Україні ракетних комплексів більшої дальності, заявивши, що це допоможе Києву розірвати ланцюжки поставок російської зброї в окуповані Донбас та Запорізьку область. Він сказав, що вірить запевненням України, що вона не використовуватиме таких систем великої дальності для атак на російську територію.

Київ запросив армійський тактичний ракетний комплекс великої дальності (ATACMS), який може вражати цілі на 300 км.

Моравецький сказав, що не може передбачити, чи США санкціонують постачання Україні тактичних систем великої дальності, але додав: «Я бачу, що маятник рухається у бік все більшої довіри до України з точки зору використання сучасної зброї».